詹姆斯飆大三元 不敵合群活塞

詹姆斯（左）昨繳出本季第8次、生涯第50次「大三元」，騎士仍苦吞3連敗。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「大帝」詹姆斯昨繳出本季第8次、生涯第50次「大三元」，無奈單憑一己之力，仍難與活塞出色團隊抗衡，終場騎士以101：106苦吞3連敗。

活塞共6人得分上雙，中鋒卓蒙德20分、卡德威爾波普15分、T.哈里斯15分、I.史密斯12分、小莫里斯12分，攻下全隊最高21分的R.傑克森表示，「我在進攻展現應有的侵略性，但這場能贏球主要就是靠堅強的團隊防守。」

32歲詹姆斯近兩戰上場時間皆逼近40分鐘，仍絲毫不見疲憊，昨在場上照樣打得積極，還多次上演灌籃秀，繳出29分、13籃板與10助攻，無奈外線手感不佳，三分球6投皆墨，他說：「我只想打得更有侵略性，但我外線狀況不好，只好改用其他方式攻擊籃框。」

騎士近7場輸5場

騎士輸球最大關鍵在於過於依賴三分線，39次出手雖命中11球，但命中率僅28.2％；他們輸掉此役後，近7場已輸5場，在東部僅領先第二名的塞爾提克2場勝差，明日起「背靠背」在客場遭遇魔術與西部勁旅火箭，得設法振作，才能保住東部龍頭寶座。