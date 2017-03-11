快艇開會有特效 灰熊不像男人

葛瑞芬（右二）昨貢獻14分、12籃板與8助攻，助快艇擊敗灰熊。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕快艇昨賽前開會將眾人連成一條心，利用出色團隊發揮，以114：98在客場打敗灰熊，近4戰贏了3場，仍有機會與爵士角逐西部老四席次。

快艇在明星週結束後，整體防守表現不佳，場均失分達116.6分，遭逢5戰輸4場的低潮，葛瑞芬表示：「我知道我們之前並沒有打出我們應有的球風。」

即使日前拉出一波2連勝，但前天在客場慘輸灰狼16分，快艇主帥瑞佛斯昨賽前特地召集球員開會討論。

此舉馬上收到效果，大夥眾志成城想在客場搶勝，將灰熊得分壓低至百分以下，葛瑞芬則繳出14分、12籃板與8助攻，保羅攻下19分、7助攻，兩人穿針引線有效提升團隊進攻效率，板凳小瑞佛斯貢獻20分、老將克勞佛德有15分進帳。

快艇透過開會討論，找出贏球方式，保羅說：「我們經過一番溝通，整體感覺變得更好，也總算能把出色的個人能力集結成出色的團隊。」

相較於快艇，向來強調防守的灰熊，近來防守表現有些落漆，場均失分達115.8分，成為吞4連敗的主因，中鋒M.加索表示：「我們得打得更像男人。」