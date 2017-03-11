經典賽》多國無弱棒勝加 美哥戰強投對決

包提斯塔（左二）昨敲3安4打點，與隊友開心慶祝勝利。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕經典賽C組兩支奪冠熱門強隊多明尼加、美國先後開戰，昨從多明尼加首勝拉開序幕，從上屆至今還沒輸過；今早7時上演美國首戰，光芒王牌亞契先發對哥倫比亞，與白襪左投昆塔納較勁。

光芒亞契VS.白襪昆塔納

兩大強投對決很有看頭，這是昆塔納代表家鄉出征的首場先發，還有近2場熱身賽攻16分的火力可期待，但整體投手戰力薄弱，亞契優勢是有堅強牛棚當後盾，包括米勒、羅伯森、克力帕等人。

跟美國一樣，衛冕軍多明尼加也有眾多大聯盟球星助陣，昨於C組開幕戰帶著已故選手范屈拉、馬提的球衣奮戰，狂敲15安，包括卡斯提歐2分砲、包提斯塔3分彈，以9：2大勝加拿大。

包提斯塔3安4打點成致勝功臣，他說，在滿是中心打者的打線中，能貢獻己力很開心。加拿大總教練威特也佩服多明尼加的砲火，「全隊無弱棒，沒有好對付的打者。」先發投手馬丁尼茲4局只挨3安、失1分非責失，拿下勝投。

日前在老家多明尼加車禍身亡的范屈拉、馬提，也見證勝利，因多明尼加隊就在休息室掛起兩人球衣，緬懷兩位兄弟。