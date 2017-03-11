4棒蘇緯達雙響 中信4投完封獅

中信蘇緯達昨扛先發第4棒，敲出雙響砲、包辦4打點，助隊完封統一獅。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕中信兄弟、統一獅連兩天進行自辦熱身賽，蘇緯達昨發揮長打火力，轟出雙響砲、包辦4打點，助隊以6：0擊退獅隊。

蘇緯達擔綱先發四棒、三壘手，2局下先揮陽春全壘打，3局下在陳皓然、陳家駒、潘萣翔連續安打後，再敲3分彈，表現搶眼；陳皓然、陳家駒各貢獻雙安。

中信投手群也展現壓制力，全場只被擊出4支安打，回鍋洋將肯恩先發4局僅挨1安、無失分，沒人能踏上得點圈；鄭錡鴻第5局接手後，中繼3局也只被敲2安沒掉分，7局上還連飆3K，解決3到5棒，再交給歐耀宗、洪宸宇各投1局，聯手讓獅隊熄火。

蘇緯達2轟苦主都是廖文揚，爭取開季輪值的廖文揚先發5局，遭9安襲擊、掉6分，狀況不理想，接著邱子愷、林航、邱浩鈞輪番上陣，沒再失血。