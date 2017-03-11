猿拒打經典賽 劉保佑公開麻辣內幕

桃猿董事長劉保佑（左）昨接受《寶島聯播網》主持人鄭弘儀專訪。（取自鄭弘儀臉書）

棒協秘書長林宗成（資料照）

不滿棒協從沒尊重球團

〔記者林子翔／綜合報導〕在經典賽台灣隊兵敗南韓後，桃猿董事長劉保佑昨接受《寶島聯播網》主持人鄭弘儀專訪時，痛批棒協從沒尊重過球團，並首度公開表示，桃猿隊不同意接受徵召，是他本人的堅持。

桃猿是中職4隊唯一不接受徵召的球隊，劉保佑透露，洪一中在擔任國家隊教練時，從高雄到台北開會，要報交通費時，棒協卻不准計程車費用報帳，只給公車費，讓他感覺到棒協是很有問題的。他指出，目前球壇包含職業球隊內部，都被棒協把持住。

批體育署偏袒棒協

他批評，單項協會負責的是三級棒球、業餘球隊，「那是你的job」，WBC是職業隊的球賽，那自然是職業球隊的事，那棒球協會來搶什麼？「那你拿就拿走了吧，我也沒說要怎樣，只是我的車就不要借你開了。」劉保佑笑笑說出Lamigo球員不釋放的緣由。鄭弘儀詢問：這樣國家不就徵召不到好的球員了嗎？劉保佑說那是體育署的問題，太過偏袒棒協，裡頭都是棒協的人。

劉保佑認為，許多棒協理事其實不知道棒協內部怎麼運作，包括已請辭的張廖萬堅，相信也不知道棒協內部在幹什麼。劉保佑還說，上屆經典賽在台灣舉辦，原本預定要來桃園球場進行時，棒協去找桃園市政府，要求免費借用，卻沒有跟他接觸溝通。劉保佑說要收費，但捐給桃園市政府供給弱勢團體，可是桃園市府最後補助給棒協，他認為，「那棒協等於沒出錢啊！用我的球場，用我的人。」

劉保佑說，中職與棒協從來沒有惡鬥，只是沒有與棒協爭，讓他們拿走，但放眼全世界，這種職業賽事哪一個不是職業球團在主導的。

對於外界批評聲浪，本報昨致電棒協秘書長林宗成，並未得到回應，據悉他昨晚從首爾返台。