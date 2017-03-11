不必提相忍為國漂亮話 利益才是癥結

去年9月體育署二度召開經典賽三方會議，協調總教練人選。（資料照，記者陳志曲攝）

資深球評曾文誠（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕「如果利益問題沒有辦法擺平，我相信4年後，還是會再鬧一次！」面對外界對於棒協和中職必須合作的檢討聲浪，資深球評曾文誠說得很坦白，他表示兩單位若要雙贏共榮，就必須先把各自利益切割清楚。

台灣隊在本屆經典賽吞下3連敗，再度引發檢討聲浪，球迷也把砲火對準棒協，甚至發起「解散棒協」的活動。曾文誠認為必須回歸到事情的根本，找出讓棒協和中職合作的方法，才能解決問題。

曾文誠早在經典賽首戰台灣敗給以色列後，就曾發出感嘆，由於棒協與中職在進行資格賽期間因爭取主導權惡鬥，錯失情蒐的最佳時機，他認為無論是由哪個單位主導，應該都要先派人情蒐。

如今兵敗首爾後又要來檢討，曾文誠直言：「兩單位會鬥，純粹是利益問題，把這一塊攤開切割清楚，一定能解決的。」不要每次檢討都從組訓問題談起，也不要再提什麼相忍為國的漂亮話，「如果大家這麼在乎利益，就把它分清楚。」

新任體育署長林德福上任後，表明會瞭解兩單位的問題，曾文誠也期待可以有人來主持，負責去把兩單位的利益問題擺平，「之前會擺不平，是因為雙方都想要『全拿』，現在就看能如何分。」

至於比照日本成立國家隊公司，曾文誠雖認為那也是一個方向，但說穿了，最後還是要爭由誰來主導，「就看100塊、10塊，大家怎麼分嘛。」