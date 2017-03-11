不想再吃鍋貼 立委提案修國體法

立委林俊憲（右）、張廖萬堅（左）舉行「當棒協成棒邪時球員如何熱血爭光」記者會，呼籲政府重視。（記者方賓照攝）

〔記者彭琬馨、鄭鴻達、陳鈺馥／台北報導〕台灣隊在本屆世界棒球經典賽三戰皆墨，行政院長林全昨表示，各單項協會需根本改革。

民進黨立委張廖萬堅更宣布請辭棒協理事，希望能藉此開出第一槍，改革棒協的封閉及不透明；他也呼籲職棒聯盟會長吳志揚、棒協理事長廖正井辭職。

不過，吳志揚則反駁，聯盟都是由四大球團在共同決議，哪有什麼政治力介入？台灣隊與荷蘭、韓國對戰的表現都還不錯，只是最後關鍵戰術的運用有點失靈。

林全昨在施政總質詢時坦言，目前單項協會在管理運動員的專業度非常不足，需要進行根本改革，未來會提出相關修法，讓單項協會更透明開放。林揆也強調，會全面檢討哪些地方做得不夠，儘快推動修法，盼很快就有結果。

民進黨立委林俊憲則指出，不能每次輸球都期待「不要再吃鍋貼」，根本解決還是要靠修法，他將與張廖萬堅提案修正「國民體育法」，規範現任或離職3年內的政務官、民意代表，不得擔任全國性國際賽事窗口的單項協會理、監事，或有給職職務，並要求財務公開，盼讓政治力退出體育。

體育署副署長林哲宏表示，政院版修正草案就是希望民代、政務官不要再擔任理、監事，盼能排入立法院本會期的優先法案。