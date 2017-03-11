FGT體改聯會 熱血上線

體育改革聯會。（取自網路）

一群熱愛台灣體育的年輕人在去年底發起《公平的起跳》連署活動，在網路上吸引超過2萬5千人前來連署響應，可見國內體壇改革已是非做不可。

如今他們將進一步進行串連，昨晚在臉書上成立《Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會》，欲藉由此次台灣隊在世界棒球經典賽吞3連敗，激發出更多人前來關心台灣體育，也會積極說服立法院各政黨，提出相關法案，讓各單項協會步入正軌，使國內各項運動競技獲得健全發展。

一同發起連署的張祐銓，這回也參與此平台成立事宜，他表示：「我們希望大家藉由這個公開平台，能關注到未來每個單項協會的理事長選舉，及台灣體壇所發生的大小事，未來只要協會開放全民加入，大家就有能力為國內體壇盡份心力。」（記者林岳甫）