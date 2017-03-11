SBL四強戰》裕隆迎戰台啤 周士淵放話直落四SBL

達欣周儀翔（左，資料照）

〔記者卓佳萍／台北報導〕SBL四強戰今天將於板橋體育館捉對廝殺，休兵12天的兩支高種子隊伍達欣、裕隆以逸待勞，分別迎戰璞園及台啤，裕隆射手群狀況佳，開朝元老周士淵霸氣宣言，希望直落四結束系列賽。

裕隆周士淵（資料照）

士氣高默契好

裕隆賀夫（左，資料照）

裕隆準備好了 台啤蔣淯安（左，資料照）

例行賽排名第二的裕隆將與第三的台啤過招，裕隆在例行賽歷經高低起伏，教練魏永泰表示，球隊現在士氣高、默契好，他們做好準備，不擔心戰局，雖然太久沒上陣，但他相信球員上場5分鐘後就能融入比賽。

璞園戴維斯（資料照）

洋將賀夫扮演裕隆領頭羊，在休兵期帶領年輕球員加練，他表示，除了多練習，更重要的是全神專注，讓身體進入拚戰模式，最終目標依舊是冠軍。

魏永泰評估，裕隆可望以4：2闖進冠軍戰，另一邊對戰達欣、璞園，他則預測可能拚到第七戰決勝負。

技巧攻防到位

達欣看重體能

頭號種子達欣休兵期調整重點放在體能，總教練邱大宗表示，強化體能是這階段重點，另一方面是加強球員個人技巧與團隊攻防。

璞園季後賽以下剋上扳倒富邦，儘管達欣擁有例行賽對戰4勝1負優勢，但昔日王者璞園在季後賽的表現與例行賽判若兩隊，邱大宗並不意外，他認為，璞園有許多季後賽經驗豐富球員，搭配戴維斯，他們球風沒有太多改變，只是更用力再拚。

至於系列賽目標，邱大宗低調表示，一場一場去拚，做好自己，不畏懼對手，他很期待與璞園交手。