全英羽球公開賽》戴資穎晉4 穩坐球后寶座

周天成（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界排名第一的戴資穎，昨在全英羽球公開賽女單八強戰，以二十一︰十四、二十一︰十力挫里約奧運銀牌、印度宿敵辛都，連三年挺進四強，也確定繼續穩坐球后寶座。

戴資穎（BadmintonPhoto提供）

拍落奧運銀牌辛都 連三年挺進4強

面對世界排名第六的辛都，戴資穎首局前半段打得糾結，一度以七︰十落後，隨後她連下四分，首次技術暫停前來到十一︰十領先，辛都掉入失誤亂流，接連掉分，小戴率先出現局末點，隨後回擊一記壓線球遭判界外，小戴提出鷹眼挑戰成功，首局先馳得點。

次局兩人仍有多拍來回，相互逼出不少失誤，小戴前半段取得十一︰五領先，逐漸拉開勝分差。小戴一記長球落在線邊，線審喊「出界」，她提出挑戰再度成功，來到十八︰十絕對領先，最終小戴以一記漂亮殺球結束比賽，下一輪將面對南韓成池鉉、印度賽娜的勝方。

戴資穎與世界排名第二的西班牙名將瑪琳，去年全英都在四強止步，兩人目前積分相差九千一百四十七分，挺進四強的小戴保分成功，即使瑪琳封后也無法超越小戴。

周天成勇闖八強

世界排名第九的周天成，在男單十六強戰，以二十一︰十三、二十一︰十一拍下三十二歲的印尼老將索尼，挺進八強，追平個人在全英最好成績，下一輪將面對世界排名十二的泰國好手坦農薩克。

周天成生涯四度與坦農薩克交手，以一勝三負居劣勢，但上次交手已是二○一二年全英公開賽，當時小天在會外賽直落二獲勝。