印地安泉網賽 詹皓晴逆轉晉16

詹皓晴（左）首度與烏克蘭邦達蓮珂組軍，挺進印地安泉網賽女雙十六強。（取自詹皓晴臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不讓姊姊詹詠然專美於前，詹皓晴首度與烏克蘭邦達蓮珂組軍，昨以五︰七、七︰六（七︰五）、十︰四逆轉史維托琳娜／席格蒙，同樣安抵印地安泉網賽女雙十六強。

儘管開賽三度遭破發丟掉首盤，小詹與邦達蓮珂次盤從落後迎頭趕上，化解賽末點再搶七續命；決勝搶十又連得六分，重挫對手士氣。「台烏聯軍」休兵一天後，將與爆冷扳倒第三種子的雅如巴娜（西班牙）／梁辰（中國）爭奪八強門票。

印地安泉是男、女共站大賽，名列女雙第六種子的詹詠然與瑞士名將辛吉絲，日前已擊退阿塔屋／徐一璠，率先闖進十六強。「寶島一哥」盧彥勳男單首戰三盤，不敵會外賽殺入的加拿大波斯皮西爾，一戰出局，無緣挑戰世界球王穆雷。

ＩＴＦ等級珠海女網賽，「網球精靈」張凱貞以四：六、五：七敗給突尼西亞加博；頭號種子謝淑薇則以二：六、四：六栽在比利時莎維絲卡拍下，都在單打八強止步。