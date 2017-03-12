SBL季後賽》老五璞園逆襲 敗給小四偷襲

簡浩（左二）終場前被達欣蘇翊傑（右三）抄球，葬送璞園最後一擊的機會，賽後兩隊反應恰成對比。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕SBL季後賽次輪昨於板橋體育場點燃戰火，例行賽第一的達欣碰上第五的璞園卻陷入苦戰，靠著「印度姚明」布拉關鍵兩罰俱中，加上「小四」蘇翊傑致勝抄截，終場以68：67險勝，系列賽取得1：0領先。

此役湧進2700人觀戰，追平本季板橋體育場開幕戰最多進場人數紀錄，兩隊感受到球迷的熱情，前3節多次互換領先，激戰至讀秒階段，璞園射手簡浩終場前13.2秒2罰1中，錯失扳平契機，隨後又發生致命失誤，葬送最後一擊機會。他難掩失望表示，「超悶，當時背後運球是想閃避施顏宗的防守，卻沒注意到蘇翊傑在後方。」

「阿飛」施顏宗（左）昨攻下全場最高17分，達欣主帥邱大宗表示這是他的實力。（記者林正堃攝）

布拉僅得15分 貢獻關鍵兩罰

226公分的布拉昨遭璞園重兵看守，僅貢獻本季次低的15分，他坦言，「休兵10日手感有些冷卻，太興奮反而未拿出應有水準，加上璞園氣勢正旺，下一戰攻守都需要更強勢。」

璞園首輪以黑馬之姿淘汰第四種子富邦勇士，昨又讓龍頭達欣嚇出一身冷汗，主帥麥班達說：「身為第五種子，此役表現我很滿意，若能再修正一些小細節，應該就能繼續笑著走出球場。」

達欣布拉（中）獲頒本季最佳洋將。（記者林正堃攝）

阿飛挺身而出 邱大宗不意外

達欣一哥周儀翔手感不佳，命中率僅2成，「阿飛」施顏宗挺身而出，攻下全場最高17分，主帥邱大宗說，「阿飛一直在進步，今天的表現是他的實力，我並不意外。」

布拉昨獲頒本季最佳洋將，他笑說：「來台之初很多媒體認為我又胖又慢，感謝教練和隊友的幫忙，讓我很快地融入台灣籃球環境。」