SBL季後賽》狂轟7記三分 裕隆贏在第三節
2017/03/12 06:00
呂政儒昨投進6記三分球，全場貢獻21分，是裕隆致勝功臣。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／板橋報導〕例行賽排名第二的裕隆，休兵10日以逸待勞迎戰衛冕軍台啤，昨第三節火力全開，單節團隊三分球投8中7，灌進27分奠定勝基，洋將賀夫轟下全場最高22分、呂政儒也貢獻21分，終場以68：61獲勝，季後賽取得1勝領先。
裕隆洋將賀夫昨攻下全場最高22分。（記者林正堃攝）
上半場兩隊難分軒輊，台啤僅1分領先，但第三節恐龍大軍發威，「男模」呂政儒和胡凱翔合計三分球5投全中，陳世念和賀夫也於外線開砲，徹底轟垮對手士氣。
台啤總教練周俊三坦言，「第三節攻守失序，外圍防守完全不到位，球隊防守決心不足，成為潰敗主因。」
裕隆賽前早已將台啤列為季後賽假想敵，針對得分點蔣淯安和于煥亞設下天羅地網，此役兩人皆僅攻下9分，全隊只有李恩進帳14分得分突破雙位數，主帥魏永泰表示，「賽前預設的防守戰術，球員都有確實執行，成功壓制對手的火力。」
此役充滿火藥味，李恩碰上前東家復仇心切，第三節出手擊中裕隆中鋒李德威的頭部，李德威動怒反推，卻遭裁判吹判技術犯規，魏永泰表示，「李恩進攻動作很大，也出現多餘的小動作，但裁判都沒制止，反而吹我們犯規，很不公平。」
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