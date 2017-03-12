柯神不夠神 勇士又連敗
2017/03/12 06:00
柯瑞（右）昨三分球8投1中，命中率未見起色。（美聯社）
最後一擊失手 1分輸灰狼
〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士再度踏上客場征戰，昨面對西部第11的灰狼，全場陷入苦戰，「萌神」柯瑞錯失當英雄機會，終場前5.2秒跳投失手，勇士以102：103落敗，苦吞本季第二度連敗，今天遭遇西部第二的馬刺，教頭柯爾決定讓三大主力先發柯瑞、K.湯普森與格林休兵。
柯瑞三分球陷低潮
今戰老二馬刺 3主力輪休
賽程近8場面臨7役客場，柯爾採用休兵策略，他表示，為了球員身體著想做此決定，這樣一來他們可獲得3天休息。
柯瑞昨役攻下26分，三分線8投1中，命中率持續低迷，杜蘭特因膝傷連缺6役，柯瑞過去6場三分球命中率下探27.7%，不如本季平均命中率39.3%。
勇士今戰馬刺，K.湯普森（左）等3名主力球員將掛免戰牌。（美聯社）
勇士格林（右）封阻灰狼威金斯。（美聯社）
恐失頭號種子 柯瑞不在意
談到球隊近況，柯瑞表示，不管能否保住頭號種子，最重要的是要打得更好，他們仍有足夠時間在季末前找回節奏。
勇士目前領先馬刺1.5場勝差，兩隊今交手，馬刺有望縮小差距到0.5場，但馬刺主將雷納德前役遭雷霆後衛歐拉狄波重擊頭部，根據聯盟腦震盪保護協議，確定缺席今日對勇士之役，歸隊前必須通過相關檢測。
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