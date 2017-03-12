灌18分「豪」穩 籃網虎頭蛇尾

林書豪（右）連4場得分超過16分，籃網卻遭小牛逆轉。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網昨客場面對小牛，末節進攻大當機，先發控衛林書豪形容宛如撞到牆，終場以96：105落敗，長達8戰的客場之旅終於畫下句點，明天將回到主場與尼克上演「地鐵大戰」。

林書豪昨出賽27分鐘，貢獻18分、5籃板，罰球10投9中，連續4場得分突破16分，好搭檔B.羅培茲則因右腳踝扭傷缺賽，懷特海德挹注全場最高24分，籃網教練亞特金森表示，羅培茲傷勢並不嚴重，近期就能歸隊。

小牛隊陣中有3萬分俱樂部最新成員諾威斯基，籃網毫不畏懼，上半場取得領先，儘管末節未能守成，林書豪身為球隊領袖，依舊以隊友為榮，「我感受到全隊的拚勁，我想大家應該也都感同身受。」

昨是諾威斯基達陣3萬分後首度出賽，面對全聯盟戰績墊底的籃網，卻贏得不輕鬆，小牛隊教練卡萊爾表示，對方打得很積極，他在中場時間不斷提醒球員要專注，下半場確實打得比對手好。

小牛隊收下本季最佳4連勝，暫居西部第10，落後第8的金塊1.5場勝差。