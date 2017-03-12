柔道大滿貫賽 連珍羚台灣第一金

旅日台將連珍羚（右）在世界柔道巡迴大滿貫賽奪金，排名可望大躍進。（取自IJF網站）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕里約奧運柔道國手連珍羚，昨於2017世界柔道巡迴大滿貫賽巴庫站女子57公斤級摘下金牌，成為台灣首位在世界大滿貫鍍金的選手。

世界排名可望衝進前5

世界排名12的連珍羚，是台灣首位旅日選手，2015年曾於布達佩斯大獎賽拿下金牌，今年更上層樓，在等級更高的大滿貫賽事一路過關斬將，最終於冠軍戰擊敗塞爾維亞選手蘿吉科，進帳500分積分，世界排名有望大躍進至前5。

連珍羚去年里約奧運銅牌戰不敵日本選手松本薰，經過半年多苦練，今年首站就開出紅盤，拿下好彩頭。