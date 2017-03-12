柔道大滿貫賽 連珍羚台灣第一金
2017/03/12 06:00
旅日台將連珍羚（右）在世界柔道巡迴大滿貫賽奪金，排名可望大躍進。（取自IJF網站）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕里約奧運柔道國手連珍羚，昨於2017世界柔道巡迴大滿貫賽巴庫站女子57公斤級摘下金牌，成為台灣首位在世界大滿貫鍍金的選手。
世界排名可望衝進前5
世界排名12的連珍羚，是台灣首位旅日選手，2015年曾於布達佩斯大獎賽拿下金牌，今年更上層樓，在等級更高的大滿貫賽事一路過關斬將，最終於冠軍戰擊敗塞爾維亞選手蘿吉科，進帳500分積分，世界排名有望大躍進至前5。
連珍羚去年里約奧運銅牌戰不敵日本選手松本薰，經過半年多苦練，今年首站就開出紅盤，拿下好彩頭。
相關新聞
推薦新聞
-
棒協將提案台灣隊公司化 「用中職版本也沒關係」2017/03/12 06:00
-
情蒐詳盡然後呢? 葉君璋點出關鍵2017/03/12 06:00
-
挨雙轟+球吻 殷仔3局3K2017/03/12 06:00
-
經典賽D組》國王遭「波」及 扣倒輸球好「委」屈2017/03/12 06:00
-
SBL季後賽》狂轟7記三分 裕隆贏在第三節2017/03/12 06:00