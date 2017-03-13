「經」不起考驗 恰恰:多檢討多鼓勵

多次代表台灣出征國際賽的彭政閔認為，多檢討與多鼓勵才能讓台灣棒球持續進步。（記者簡榮豐攝）

借鏡日本 謾罵無意義

〔記者郭羿婕／台北報導〕台灣隊在經典賽首輪3戰全敗被淘汰，下屆要從資格賽打起，慘遭罵翻，曾任多次台灣隊長的「恰恰」彭政閔認為，與其一直批評誰對誰錯，不如借鏡日本，檢討、鼓勵求進步。

無論最受期待或最不被看好的國家隊，恰恰都打過，上屆經典賽離4強很近，卻無緣晉級，始終令他覺得難忘又可惜；這次他沒參與，但認為球員都很努力，奮戰精神有目共睹，不須流於謾罵，他說：「多點檢討也多點鼓勵，台灣棒球環境會越來越好。」

這是因為恰恰日前參加台日對抗賽時，聽日本工作人員聊到，日本隊這次組訓及戰力不那麼被看好，熱身賽成績也不理想，但即便有批評也是少數，多是檢討或鼓勵，以求進步，他認為這是很好的借鏡。

彭政閔還說，所有台灣棒球員都有責任，「我們會繼續努力，讓下一屆打出更好成績。」

恰恰並提到，以前台灣隊常挨批是貧打部隊，如今得分可能都比其他球隊多，進步看得見，他說：「看王柏融就知道了，我們有這麼好的選手。」