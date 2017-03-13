應援開幕戰 LamiGirls也要「春訓」

LamiGirls積極備戰新球季，特別邀請舞蹈老師教導女孩們美姿美儀。

（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職開季在即，除了球員即將備戰明起的公辦熱身賽外，Lamigo桃猿隊旗下啦啦隊LamiGirls也在年度春訓中，苦練舞步和球員們應援曲，和球迷相約3月28日主場開幕戰見。

Lamigo桃猿隊昨邀請Kimiko老師客座指導，教導女孩們跳舞技巧和美姿美儀。Kimiko老師開玩笑要求女孩「睡覺時要把高跟鞋和扇子道具放枕頭下」。她解釋，高跟鞋和其他道具是身體延伸，要求學員熟悉手上的道具跟腳下的鞋。

LamiGirls 4位新成員首度體驗春訓，2天之內要記得所有舞步動作和應援曲，對記憶和體能都是考驗，也首度體驗春訓住在球場的特別傳統，Kimiko老師就說，4位新成員相當努力，學姊們恐怕要擔心了。

開季在即，桃園球場目前正進行歲修，包含燈光、觀眾席地板等修繕，也在和廠商合作下，添置不少重訓設施，提供球員訓練之用。