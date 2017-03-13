至少贏第2名1萬積分…「戴球后」時代來臨

球王李宗偉輕取中國選手石宇奇，拿下生涯第4座全英公開賽冠軍。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今年從歷史最悠久的全英公開賽出擊，首戰就打出身價與身手挺進決賽，這位「台灣製造」的球后，確定至少再添1650積分，將與世界第2的瑪琳拉開超過1萬積分，也宣告戴資穎的球后時代來臨。

世界球后戴資穎首度闖進全英羽球公開賽女單決賽，迎戰泰國前球后依瑟濃。（資料照，BadmintonPhoto提供）

打全英賽決賽 台灣第一人

全英公開賽冠軍戰從台灣時間昨天晚上8點開打，女單冠軍戰壓軸登場，戴資穎今天凌晨與世界第7的泰國女將依瑟儂爭冠，截稿前尚未開打，小戴4度闖進全英賽4強，總算挺進決賽，也寫下台灣羽壇新頁，成為首位參與全英賽冠軍戰的台灣球員，再度刷新歷史。

李宗偉摘全英賽第4冠

男單冠軍戰由當今球王李宗偉出戰21歲中國小將石宇奇，終場21：12、21：10輕取對手，這位34歲老將，摘下生涯第4座全英公開賽冠軍，年初韌帶拉傷的他並承諾明年會再來，不輕易言退。

小戴今年重點在世大運

去年超級賽全勤的戴資穎在結束全英公開賽後，將不參加月底印度超級系列賽，4月則將參與頂級超級賽馬來西亞公開賽與新加坡超級賽，繼續爭取積分，8月則要代表台灣參加台北世界大學運動會，這將是小戴今年重點賽事之一。

戴資穎球后時代來臨，胞姊戴靖潔看在眼裡，小戴的進步之處與取勝利器為何？戴靖潔分析，「移動速度明顯快了許多，如果沒有足夠的移動速度，根本沒辦法把高個子的攻擊球打回去，移動速度的提升以及多變的戰術，是她現在致勝的關鍵！」