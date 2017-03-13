印地安泉網賽》球王初登場 爆冷輸無名小卒

現任世界球王穆雷出師不利，單打次輪初登場，就一戰出局。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕名人賽等級的印地安泉男網，現任世界球王穆雷出師不利，頭號種子「英國希望」單打次輪初登場，就以4：6、6：7（5：7）不敵會外賽晉級的加拿大無名小卒波斯比希爾，奪冠熱門一戰出局，無緣開胡晉32強。

其實穆雷此行籤表頗佳，獨自卡位上半籤表，等於坐看「四大天王」中的塞爾維亞第2種子喬科維奇、西班牙「蠻牛」納達爾、瑞士老將費德爾等勁敵可能提前廝殺。不料球是圓的，被看好挺進決賽，甚至有機會頭一回在此封王的穆雷，首輪免戰次輪才上陣，卻熱機過慢失誤連連，錯失開賽4：2領先，狂掉6局讓對手後來居上，最終直落2爆冷吞敗，也令專家眼鏡碎滿地。

會外殺入的波斯比希爾，首輪才3盤大逆轉「寶島一哥」盧彥勳，如今又扳倒當今球王，堪稱超級黑馬，也氣得發出7次雙誤的穆雷說：「我打得非常糟，真不知為什麼。」

印地安泉為男、女共站大賽，台將詹皓晴／烏克蘭邦達蓮珂女雙次輪逆襲不成，歷經「超級搶10」拉鋸，仍以4：6、6：2 、8：10惜敗中國梁辰／西班牙雅如巴娜，無緣挺進8強。至於小詹的姊姊詹詠然，則與「瑞士公主」辛吉絲榮膺第6種子，「辛然配」得與斯洛維尼亞柯蕾帕 ／西班牙桑琪絲爭奪8強門票。