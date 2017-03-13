SBL》李恩制霸禁區 台啤扳平裕隆
2017/03/13 06:00
台啤洋將李恩（中）攻下全場最高26分和17籃板。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／新北報導〕前役被外線擊垮的台啤，昨改變防守策略奏效，將裕隆三分球命中率壓低至3成3，再以其人之道還治其人之身，全場用高達57%的三分球命中率，轟進8顆三分彈，加上洋將李恩攻下全場最高26分和17籃板，終場台啤85：73擊敗裕隆，系列賽扳成1平。
台啤防守奏效 裕隆外線熄火
SBL季後賽從未有球隊在四強賽陷入0勝2敗劣勢下逆轉，台啤此役於下半場火力全開，尤其末節團隊灌進28分，澆熄裕隆反撲氣焰，台啤總教練周俊三說，裕隆場均三分球出手次數逼近30次，賽前特別針對賀夫和呂政儒設計防守策略，收到不錯效果。
李恩吞四犯 屢爆言語衝突
洋將李恩上半場就吞下四犯，情緒失控，屢次和裕隆球員發生言語衝突，兩隊氣氛一度緊張，但李恩下半場收斂，未再吞下犯規、打滿全場，成為球隊致勝功臣，李恩說：「上半場是我太笨，才會被對手惹毛，好在教練及時提醒，提醒我是在打球，不是打泰拳。」
此役裕隆團隊籃板以27：42大幅落後，總教練魏永泰認為無法鞏固籃板，外線熄火是敗戰主因，他說：「李恩完全發揮優勢，台啤攻守都比我們出色，輸得沒話說。」
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