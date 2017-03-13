SBL》手感遠勝例行賽 璞園彭俊諺「為季後賽而生」
2017/03/13 06:00
璞園彭俊諺。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕璞園彭俊諺昨克服上半場犯規麻煩，下半場攻下12分，一度率隊追至5分落後，可惜仍差一口氣，無力扳倒達欣。
球季膝傷 缺席22場例行賽
彭俊諺本季因左膝傷勢，缺席22場例行賽，傷癒復出表現也不理想，但他至今季後賽三分球命中率35.5％，遠勝例行賽的8.3％，加上第12季季後賽的三分球命中率達43.3%、上季37.1%，證明他是為季後賽而生的男人。
事實上，彭俊諺並未針對季後賽加強投籃，他說：「我本季例行賽缺陣太多場，後期還在抓感覺，但只要進入季後賽，我出手就會變得比較果斷。」
彭俊諺在第9季加盟璞園，就跟著球隊嚐到四連霸滋味，但當時上場就是做好防守工作。轉眼間，他已成陣中的中生代球員，在場上得肩負起更多進攻責任，他便經常私下向蔡文誠、葛記豪、陳世念討教，而前輩都不吝嗇地給予指導，讓他心存感激。
不過，彭俊諺與達欣系列戰，卻連兩場碰上犯規麻煩，導致表現不如首輪亮眼，他說：「我狀況並沒有不好，接下來得設法避免犯規過多問題，希望在第三戰能幫球隊扳回一城。」
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