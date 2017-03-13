SBL》昔日戰友 李恩、李德威打出火氣

裕隆李德威。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕上季曾效力裕隆的李恩，季後賽披上台啤戰袍對決前東家，前役卻因「摸頭」的小動作引起前隊友李德威不滿，李德威還因此動怒反推李恩，吞下技術犯規，對此李恩無奈表示，「我沒有任何惡意，只是正常的輕拍打氣，李德威卻誤解我故意要打他。」

李恩「摸頭」 李德威動怒反推

李恩和李德威過去於裕隆時期是好友，也曾相約吃飯，卻因「摸頭事件」反目成仇，李德威解釋，當時李恩的動作具有挑釁意味，被拍頭感覺很不舒服，但裁判卻未響哨。

李恩近兩戰強勢進攻，多次出拐擊中裕隆中鋒周柏臣和李德威，昨第二節雙方險發生衝突，李恩回應，季後賽就該如此，侵略性和碰撞度都會增加，畢竟球場如戰場，但絕非蓄意攻擊前隊友。李德威卻不認同，「季後賽碰撞度提升，但手肘都架到肩膀以上，這樣還不算犯規嗎？」