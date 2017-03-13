NBA》詹皇大三元 騎士終止3連敗
2017/03/13 06:00
「大帝」詹姆斯（左）繳出本季第9次大三元，助球隊終場戳破魔術。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕近期苦吞3連敗的騎士昨作客奧蘭多，全隊共7人得分上雙，「大帝」詹姆斯更繳出本季第9次大三元，助隊終場116：104戳破魔術、止跌回升，終止3連敗。
詹姆斯拿下24分、13助攻、12籃板，除了刷新自己單季最多次大三元的紀錄，他本季已有24戰送出單場至少10次助攻，追平他在2009-10年球季的生涯最佳紀錄，詹皇透露，所有數據中，對助攻最有感覺，畢竟球是活脫脫從自己手中「蹦」出去，並且有意識地讓隊友參與攻勢。
魏少32次大三元 史上第2
雷霆魏斯布魯克昨手感同樣火燙，他攻下33分、14助攻、11籃板，助隊在主場以112：104擊敗爵士，他也拿下本季第32次大三元，獨居NBA單季大三元次數排行榜第二，僅次「大O」羅伯森在1961-62年賽季締造的41次。
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