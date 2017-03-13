NBA》4大將輪休 勇士久違3連敗
2017/03/13 06:00
馬刺米爾斯攻下21分，為球隊最高分。（路透）
〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士昨造訪馬刺主場讓4名大將輪休，除了引發門票拋售潮，更以85：107吞下4季來首度3連敗，總教練柯爾表示，他也是千百個不願意，並直言8場比賽在8個城市打球，這種賽程前所未見。勇士克拉克（中）獨拿36分，仍無法替球隊贏球。（美聯社）
13天打8城市 勇士總教練批「太瘋狂」
勇士、馬刺本季第2度交手，賽前一張門票最便宜要價150美元（約4684台幣），不過人困馬乏的勇士，決定讓柯瑞、K.湯普森、D.格林、伊古達拉輪休；馬刺狀況也不妙，腦震盪的雷納德、輕微心律不整的艾德瑞吉、背部僵硬的帕克都高掛免戰牌。
球迷大失所望，每張門票價值也一路下滑至最低53美元（約1655台幣），有難過的小球迷高舉看板說：「我放棄了生日派對，就為了來看柯瑞打球。」
勇士13天打了8場比賽，於主場奧克蘭、費城、華盛頓特區、芝加哥、紐約、亞特蘭大、明尼蘇達、聖安東尼奧之間飄泊，移動距離多達9496英里（約1萬5282公里），在他們本季「旅行額度」中就佔17％，總教練柯爾說：「這太瘋狂了。自從我1988年成為聯盟一份子後，我沒看過這麼糟糕的賽程。」
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