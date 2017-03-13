經典賽》米勒挨2轟 美被多逆轉

多明尼加隊克魯茲轟出全壘打，全隊欣喜若狂。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽C組最受矚目的美國對多明尼加之戰昨天登場，觀眾人數創下馬林魚主場啟用5年來新高，尋求衛冕的多國靠8局下2發關鍵全壘打，以7：5逆轉勝，並讓美國陷入可能首次無緣8強的窘境。

美國隊投手米勒挨2轟狂丟4分，慘遭毒手。（法新社）

此役有3萬7446人進場，超越馬林魚2014年開季首戰3萬7116人，改寫球場觀眾人數新高。美國一度以5：0領先，多國自6局下開始發動反撲，在馬查多陽春彈帶動下，打完7局追成只差2分。8局下美國派去年季後賽超殺的米勒護盤，卻被克魯茲、馬堤先後開砲狂丟4分，多國以2勝0敗暫居C組第1。

8局下多國無人出局兩人在壘，克魯茲於2好0壞的球數絕對劣勢下，逮住第3球轟出逆轉3分彈，讓現場多國球迷欣喜若狂。他指出，與在球季或世界大賽的全壘打相比，這1轟更加特別，因為是為國家而戰，「在美國打棒球像是做生意，你離開時人們會忘了你，當你為多明尼加而戰，球迷永遠都支持你。」他說。

哥倫比亞贏加 隊史首勝

哥倫比亞首戰拚到第10局才以2：3輸美國，昨天對加拿大雖然一開賽就失分，德黑蘭投完5局只挨2安就掉那1分，配合打線在4個半局都有斬獲，以4：1拿下隊史會內賽首勝，戰績1勝1敗追平美國；加拿大連吞2敗，連續4屆在第1輪止步的機率頗高。

C組今天進行最後2場哥倫比亞對多明尼加、美國對加拿大，有機會出現多、哥、美3隊同為2勝1敗，或哥、美、加3隊同為1勝2敗，還不確定會由哪2隊出線；美國若輸給加拿大，可能寫下主辦經典賽4屆以來首次在第1輪被淘汰。