經典賽》中田翔打破僵局 日險勝荷

中田翔（右）在第11局擊出致勝2分打點安打。（法新社）

激戰11局 首場PK決勝

〔記者吳清正／綜合報導〕中田翔連3場開轟，並在第11局擊出致勝2分安打，全場共打下5分打點，帶領日本隊以8：6力克荷蘭隊，贏得經典賽複賽E組首戰勝利，和以色列並列領先。

日本和荷蘭打出今年經典賽第1場PK戰，11局上日本隊用觸擊把跑者送上二、三壘。荷蘭隊上一局同樣遭遇1出局被攻佔二、三壘，故意保送將壘包塞滿，順利讓青木宣親打成雙殺打；11局卻選擇硬拚前5打數擊出1支全壘打、1支二壘打的中田，被擊出左外野平飛安打，日本隊以8：6再度領先。

11局下荷蘭隊強攻，但3名打者連續出局而飲恨敗北。日本隊第9任投手牧田和久投2局連續解決6名打者，拿下勝投。

中田第2局敲出二壘打，靠著秋山翔吾高飛犧牲打先馳得點，下半局荷蘭隊史構普轟出陽春全壘打追平比數。

中田連3場開轟 日第1人

在日本隊連得4分的第3局，中田轟出3分全壘打，成為第1個在經典賽連3場開轟的日本打者，一屆經典賽3轟則追平多村仁的紀錄。

但是日本隊先發投手石川步仍守不住領先，3局下也失4分，包括被巴倫汀轟出2分砲。第5局日本隊小林誠司打下超前分，第3度取得領先，9局下被追平而進入延長賽。