經典賽》鐵捕出「撞」況 委內瑞拉首勝好傷

委內瑞拉明星鐵捕培瑞茲（中）被義大利跑者撞傷，確定無法再為國出征。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕首戰被「扣倒」後，委內瑞拉雖贏得D組首勝，但卻是「苦勝」，延長賽10局上才在普拉多致勝安打帶動下，11：10艱辛擊敗義大利。普拉多單場5支安打是經典賽第1人，但陣中明星鐵捕培瑞茲被撞傷，是贏球以外的壞消息。

波多黎各林多開轟。（歐新社）

培瑞茲9局上才從能左右開投的范迪特手中開轟，9局下就被跑回本壘的義大利跑者布泰拉撞傷左膝，雖然守下義大利可能的致勝分，但接下來的比賽，培瑞茲確定無法再為國出征。

初步檢查結果，培瑞茲的左膝並無結構性損傷，對母隊皇家隊而言算是不幸中大幸。巧合的是，義大利跑者布泰拉和培瑞茲正是皇家隊的隊友，布泰拉在母隊擔任替補捕手，布泰拉賽後自責的說，當時他專心想拚本壘攻得致勝分，當他發現距持球的培瑞茲還有一段距離時就試著停下，但仍不慎撞上他。

除了培瑞茲，委國還傷了另一員大將，效力老虎的老牌終結者F.羅德里奎茲，傳球後鼠蹊部附近肌肉輕微抽筋，據他本人表示，情況應屬輕微。義大利隊差點拿下兩勝，和委內瑞拉同為1勝1敗，今年將效力統一獅的洋投狄馬克，昨1人次未解決，接連被普拉多、卡布瑞拉敲安，失3分（1自責）。

波多黎各轟炸 墨2連敗

D組另一戰由波多黎各迎戰墨西哥，波多黎各在兩位年輕內野手林多（下圖前，歐新社）、巴耶茲同場開轟帶動下，9：4送給墨西哥分組第2敗。墨西哥今迎戰委內瑞拉，必須贏球才能力拚加賽可能，義大利則要和分組龍頭波多黎各交手，若義大利敗、委內瑞拉勝，義大利即遭淘汰。