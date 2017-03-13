經典賽》以色列打古7連勝 部長卻莫宰羊

古巴隊捕手未能接穩回傳球，以色列跑者凱利（左）滑回本壘得分。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕從去年經典賽資格賽算起，以色列至昨天複賽首戰4：1擊敗古巴，已是7勝0敗的不敗勁旅；儘管以色列成為本屆最大驚奇，但對這個不關心棒球的中東國度而言，大部分民眾甚至不知道以色列有棒球代表隊！

以色列昨在38歲王牌馬奇斯先發5.2局只失1分的帶領下，4：1擊敗古巴，距離前往洛杉磯打4強賽，又進一大步；馬奇斯的唯一失分，就是2局上遭古巴4棒戴斯潘轟出陽春砲，但以色列打線效率驚人，只靠5安就打回4分，繼續維持不敗。

從去年資格賽開始，世界排名41名的以色列就以3連勝取得首次參加經典賽的資格；開打後分在A組，以色列先以2：1擊敗世界排名第3的南韓，再以15：7力克世界排名第4的台灣，最後4：2打敗世界排名第9的荷蘭。以色列再打退世界排名第5的古巴，只要今晚6點或後天能對荷蘭或日本拿下1勝，就能增加晉級4強的機率。

儘管在經典賽成為強隊，連吉祥物「好人」都爆紅，美聯社報導，以色列國內仍不聞不問。對以色列人來說，棒球是既難懂又無聊的運動，全國只有一座專用棒球場，很多人不知道全壘打和三振的差別。

就連媒體訪問以色列體育部長米莉．雷格夫，她都不太清楚經典賽在幹嘛，還說，「我雖然是體育部長，但我也不想假裝對每一支球隊和球員都瞭若指掌，顯然這項運動（指棒球）並非我們想要投注心力的領域。」