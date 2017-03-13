陽岱鋼將回歸 擬18日一軍首戰

陽岱鋼（取自體育報知臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕隨著日職新球季即將展開，陽岱鋼的復出計畫逐漸明朗，他預訂明、後天在巨人二軍比賽上場，18日則會在一軍熱身賽亮相，也是「巨人陽」披上2號戰袍的首次一軍實戰。

30歲的陽岱鋼以5年合約加盟巨人後，一直是媒體注目焦點，但他在2月初春訓出現下半身不適，此後進行復健調整，一直未在一軍熱身賽上陣。不少「陽迷」都在推特上留言，希望趕快看到陽岱鋼的身影。

「體育報知」昨報導，陽岱鋼已有明確的復出計畫，明天對西武、後天對橫濱DeNA的二軍比賽都會上場。如果陽岱鋼的狀況不錯，18日就會向一軍報到，且在當天對羅德的熱身賽上場。

陽岱鋼也期盼對球隊有所貢獻，表示希望能在一軍多出賽，準備好迎接3月31日的開幕戰。

何紹彬抵小聯盟春訓

此外，22歲的台灣小將何紹彬昨抵達馬林魚佛州春訓基地，展開第一個小聯盟春訓。他雖然沒有簽約金，小聯盟月薪也只有1千多美元（約台幣3萬），但他說：「感謝所有支持我的人，有你們的一路順風就夠了！」