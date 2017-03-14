戴戴12「超級」任務 挑積分高的打

戴資穎拿下全英賽女子單打冠軍後，興奮握拳慶祝，也成為台灣第一位於全英賽封后的選手。（法新社）

〔記者方志賢／高雄報導〕世界球后戴資穎奪下全英羽球公開賽女單冠軍，父親戴楠凱及家人昨熬夜觀看球賽為她加油。戴楠凱說，女兒去年登上世界排名第一後就減少積分少的比賽，利用時間留在國訓加強訓練，而雄中球員培訓也讓她體能狀況達到最佳，表現更穩定。

戴楠凱說，前晚全英公開賽8點開打，他和老婆及一些球迷一直守在電視機前為女兒加油，但女單排在最後一場壓軸，他們觀看到昨凌晨2時30分，直到親睹戴資穎封后為止。

留台強訓 減少當空中飛人

戴楠凱表示，戴資穎今年重點放在積分高的12站超級系列賽，包括5項頂級超級系列賽及7項超級系列賽，出國比賽時間減少，大部分時間留在國訓練習，並針對去年比賽缺失，由教練賴建誠規劃加強訓練。

戴資穎全英賽封后，雄中校長謝文斌也恭喜校友戴資穎再寫台灣羽壇新頁。4月1日雄中校慶，小戴將返校分享心得並給學弟妹加油勉勵。