球后開直播 球迷嗨送「憤怒」

球后戴資穎在全英公開賽封后後，開直播和球迷分享開心心情。（取自網路）

戴資穎昨在台灣時間早上8點在臉書開直播，與廣大粉絲分享奪冠喜悅，她看到直播畫面充滿「憤怒的臉」還特別開心，不僅未見高傲態度，更讓大家看見球后平易近人的一面。

戴資穎在英國伯明罕奮戰兩局，奪下冠軍的同時，台灣許多球迷前晚不顧隔日要上班，紛紛在電視機前跨海為小戴加油集氣至台灣時間昨凌晨兩點多。小戴封后後，臉書不斷湧入各方對她的恭喜，為回饋球迷，就在台灣時間一早開直播，與粉絲話家常，她笑說：「我的直播時間很奇怪吧，不是一大早就是半夜。」

有趣的是，戴資穎日前愛上臉書「憤怒的臉」，在直播期間不斷要求球迷多按憤怒，形成直播畫面出現一堆憤怒符號的有趣場景，她表示：「謝謝大家一直給我憤怒的臉，看了真的很開心。」（記者林岳甫）