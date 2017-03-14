NBA》豪哥關鍵三分球 「籃」阻主場16連敗

隊友羅培茲（左）讚許豪小子的關鍵三分球是勝負分水嶺。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕結束連續8場客戰的籃網，昨回到自家地盤迎擊尼克，林書豪全場14投3中只拿13分，但他末節獨攬9分擋住對手反撲，助籃網以120：112勝出，中止隊史最長的主場16連敗。

安東尼。（美聯社）

末節獨攬9分 林書豪（左）昨在「地鐵大戰」攻下13分，率籃網中止主場16連敗。（美聯社）

擋前東家尼克反撲

籃網上半場就狂轟14記三分球刷新隊史紀錄，以67：49大幅領先；雖然末節後半段一度遭安東尼連罰帶投追到5分差，林書豪旋即還以顏色，哨響前4分58秒投進三分球，成為延續氣勢的關鍵。

「那一球的力量很巨大。」拿下全隊最高25分的中鋒B.羅培茲表示，林書豪的關鍵三分球堪稱勝負分水嶺，儘管豪小子手感不佳，大家依舊完全信任他，因為他就是球隊攻守兩端的核心。

復出手感雖不理想

依舊是強心針

林書豪透露，前面3節半，時間似乎還停留在漫長的西部客戰，但他靠著信仰沒失掉專注力，並持續保持侵略性，「我很慶幸讓狀態好轉一點，場上有些東西不是你能一直控制的。」觸底反彈的他也表示，相信之後會一帆風順。

本季至今12勝53敗的籃網，近9戰就拿下3勝，林書豪的復出無疑是一劑強心針，他場均出賽21.2分鐘，繳出13.7分、3.7助攻、2.9籃板，命中率達42.7%。

總教練亞特金森表示，球隊需要像林書豪這樣能在比賽末段掌控節奏的球員，雖然豪小子還無法每場打個35分鐘，他會逐漸增加愛將出賽時間。