NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯

哈登（右）與詹姆斯場上打得火熱，場下仍擁抱致意。（美聯社）

率火箭擒拿東霸天

〔記者林宗偉／綜合報導〕火箭昨在主場迎戰東霸天騎士，最大焦點就是年度MVP熱門人選哈登、詹姆斯的較勁，最終哈登技高一籌，繳出本季第16次大三元，率火箭117：112拿下2連勝。

背靠背作戰的騎士，首節略顯疲態以26：33陷入落後，儘管上半場結束時以67：58反超，易籃後還是擋不住火箭逆襲。此役賽前就充滿煙硝味，因為哈登、詹姆斯都是MVP熱門，火箭後衛貝佛利當仁不讓地力挺隊友說：「不管媒體、人們怎麼說，聯盟的球員都知道MVP是誰。」果然哈登立刻以38分、11助攻、10籃板的成績回應。

詹姆斯拿下30分、5助攻、7籃板，但全場發生8次失誤，騎士總教練泰倫魯對愛將實力沒有質疑，認為是接連2天客戰的疲憊，拖垮球隊下半場攻勢。

針對MVP話題，泰倫魯也巧妙地藉古喻今表示，詹姆斯就像過去的「俠客」歐尼爾，是該時代最有主宰力的球員，但每年都很傑出，反倒無法霸佔MVP位置，因為往往是進步最多的球員更受矚目。