印地安泉網賽 詹辛配拍進8強

詹詠然（右）與辛吉絲。（取自詹詠然臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕詹詠然與辛吉絲昨於印地安泉網賽女雙次輪，歷經1小時14分鐘苦戰，最終以6：1、7：5拍落柯蕾帕（斯洛維尼亞）／桑琪絲（西班牙），挺進8強，也是詹詠然生涯第4度在這項賽事殺進女雙8強。

詹詠然和辛吉絲在上個月杜哈女網賽8強戰，才以直落二解決柯蕾帕 ／桑琪絲。昨再度狹路相逢，辛然配毫不手軟，首盤兩度突破對手發球局，在1：1後連拿5局，率先搶下；次盤則鏖戰至第12局才以精彩破發驚險收下勝利。

詹詠然生涯第7度挑戰印地安泉網賽，去年和妹妹詹皓晴止步16強，今年更上層樓，下一戰對手將是米爾莎（印度）／史崔可娃（捷克）。