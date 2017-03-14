經典賽》以棒協會長有美夢 雙護照帶著走

以色列昨慘敗給荷蘭，但仍有機會打入4強。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕以色列成為本屆經典賽最大驚奇，《紐約時報》昨從以國棒協會長科茲帶了兩本護照談起，其中一本美國護照是他行前為了可能打到洛杉磯而準備的，這原本被視為異想天開的決定，如今卻有可能派上用場！

兩週前，科茲要隨隊進行首次經典賽之旅時，在包包裡放了以色列和美國護照。因為如果帶美國護照，隨隊去洛杉磯打4強賽時，就不需要辦美簽，但當時一定有人覺得他異想天開。

以色列在世界棒球排名第41，在這次經典賽奪冠開出的賠率是1賠200；如今他們以3連勝拿下A組第一晉級，可拿到100萬美元（約台幣3000萬元）獎金，儘管以國昨遭荷蘭扣倒，仍是令人期待的黑馬。

「我們第一場擊敗南韓後，我就知道我們OK了。」去年還在大都會出賽的三壘手凱利說。外野手戴克買來的「好人」吉祥物，成為陣中幸運符，他還說，「我想不出我們打不進洛杉磯的理由。」

由於經典賽國籍認定寬鬆，只要具猶太血統就能代表以色列，這支球隊也被形容成「美國二軍」。但以色列總教練韋恩斯坦認為，只要能透過經典賽，幫助以色列拓展棒運就夠了。

以國總理納坦雅胡已在推特恭喜球隊，韋恩斯坦說，「總理能承認這支國家隊，就是很好的跡象，因為代表我們已讓他注意到，或許能得到多一些政府補助經費來推動棒球計畫。」