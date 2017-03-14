經典賽》日再擂戰古 菅野今把關

日本投手菅野智之。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕經典賽4連勝的日本隊今晚再戰古巴，將由王牌投手菅野智之先發，古巴則推出近況最好的巴諾斯。

菅野預賽對澳洲先發4.1局，被擊出4支安打失1分。日本監督小久保裕紀表示，預定讓菅野投80球，希望他能投長局數。

菅野表示，狀況維持得不錯，和上一場相同，希望能回應球迷的期待，而最要注意的古巴打者是第4棒戴斯潘。戴斯潘前4戰轟出3支全壘打，菅野表示，被戴斯潘打出陽春彈還OK，絕對不能讓他前面的打者上壘。

古巴預賽以6：11敗給日本，複賽首戰又以1：4不敵以色列，今天非贏不可，先發投手巴諾斯預賽對中國投5局無失分，只被擊出1支安打。

日本12日在複賽首戰與荷蘭鏖戰到延長賽PK戰才獲勝，電視轉播平均收視率25.2％，和進入延長賽的晚間11點05分瞬間收視率32.6％，都打破今年經典賽收視紀錄。

中田翔於日荷之戰11局上打出2分打點致勝安打，並在第3局轟出3分全壘打，但不居功；他感謝鈴木誠也11局上的短打，將跑者推進到二、三壘，讓他有機會建功。