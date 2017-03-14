美職》再當一人投手 李振昌仍完美

李振昌（資料照，法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕洛磯隊李振昌昨天再度完成「一人投手」任務，對紅人隊熱身賽投0.1局，繼續保持無失分紀錄。

李振昌在第4局2出局後接替先發投手安德森，只用2球就讓紅人隊伊里巴倫打成二壘滾地球出局，和上次出賽一樣，解決該局最後一名打者後就沒有再上場。

李振昌已在熱身賽出賽5場，共投3.1局無失分，只被擊出1支安打，投出5次三振。

張育成、朱立人也出賽

印地安人隊張育成、朱立人昨都支援對教士隊大聯盟熱身賽，也有機會近距離觀看塞揚隊友克魯伯的先發投球表現。張育成第7局接替游擊守備，第8局被觸身球，第9局擊出游擊滾地球出局；朱立人9局下接替捕手，沒有打擊機會。