日職》「巨」投廖任磊 再升一軍

廖任磊再度升上巨人一軍。（資料照，記者陳志曲攝）

今對軟銀 有機會登板

陽岱鋼若狀況不錯，18日就會回到一軍。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕201公分的巨投廖任磊再度升上巨人一軍，今對軟銀熱身賽有機會登板；陽岱鋼今天也會在巨人二軍出賽，為18日重返一軍做準備。

廖任磊去年以巨人第7指名加盟，逾200公分的身高加上125公斤的特大號體格，一入團就備受注目；廖任磊在月初就曾被拉上一軍，並於5日對火腿一軍熱身賽初登板，投1局無失分，還飆出149公里球速，並送出2次三振，也讓監督高橋由伸露出滿意笑容。

廖任磊之後回到二軍調整，8日對樂天二軍投1局飆3K無失分，11日對DeNA投1局也飆3K，但送出3次保送失1分，控球仍待加強。不過高橋監督對廖任磊仍然賞識，曾說他的投球很像大聯盟巨人強投奎托，也決定今天再帶他隨一軍出征。

之前下半身不適的陽岱鋼，今、明都會在巨人二軍出賽，若狀況不錯，18日就會回到一軍，也有機會當天就對羅德熱身賽上場。