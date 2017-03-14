經典賽》從「經」以後 劉玠廷：組訓分級應落實
2017/03/14 06:00
Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷（左）上公視節目，中場主持人電訪棒協秘書長林宗成（右），兩人沒對話。（取自網路）
〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽台灣隊兵敗，連帶衍生出國家隊是否公司化等問題，Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷日前就表明，現階段公司化議題只是分散焦點，昨上公視節目的他，和電話訪問的棒協秘書長林宗成都提出個人論點，但兩人並未交換意見，也無任何共識。
劉玠廷：
成立新組織 掩蓋問題
劉玠廷舉場地為例，只要在台灣辦比賽，即使是球團認養的桃園球場，棒協都找市府或是縣府，公益時段免費使用，場地和球員就這樣被棒協無償地使用。
劉玠廷談到，球隊曾掏心掏肺為國家隊奉獻，總教練洪一中曾在球季中放下球隊事務，只為赴美觀察球員，「當時我在美國念書，有經歷到美東那段，洪總接受棒協安排去了美國，棒協才說，要看的球員前一天已經先發過，最後只是去跟球員吃頓飯。」
林宗成：
協會組國隊 並非壟斷
棒協秘書長林宗成則以電話方式回應，說棒協為了服務球員、教練，必須提供一個平台培養球員，組、訓、賽3區塊，12強期間棒協曾和中職達成共識，組訓交給中職，比賽則由棒協負責，經典賽前中職提出「一條龍」，但當時會議已通過，棒協最終只得自己組訓。林宗成說，不只棒協，其他體育賽事也是由各協會組織國家隊，並非壟斷。
有關國家隊公司化，劉玠廷說這只是官僚體系的壞習慣，「總是要成立新組織來掩蓋，體發會就是個例子，還找了棒協兩個理事擔任體發會委員，還不是一樣？」劉玠廷還是強調，現階段需要體育署落實分級制度，一級賽事（經典賽、12強、奧運）交給職業球團主導。
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