中職》中職公辦熱身賽 今晚澄清湖開戰

統一獅啦啦隊Uni-girls成員大換血，持續練舞備戰新球季。（記者張嘉明攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職公辦熱身賽今晚在澄清湖球場開打，由統一獅對戰中信兄弟，中職4隊共打12戰，戰場還包括斗六和洲際球場，21日結束，緯來電視網將實況轉播，球員經過漫長春訓都等著在實戰驗收成果。

不僅球員摩拳擦掌，大換血的統一獅啦啦隊Uni-girls6位新成員軒軒、妮可、葛瑞絲、馬妹、璇璇、Yuri，也將在3月16日至18日連3天於斗六球場的公辦熱身賽上台表演，期待新球季開打。

Uni-girls換血 6姝勤練怕「凸槌」

6位新成員練舞1個多月，包括球員應援曲在內，共50多首歌曲與舞步要記，對她們而言是一大挑戰。馬妹說，接下來開季令她們感到興奮期待，但萬一在台上「凸槌」，也請球迷包容。

獅隊今年推出不少新應援曲，連以往球迷最耳熟能詳的「心連心」也有了2.0版，女孩們異口同聲地說，印象最深、最喜歡的新歌是「勇敢飛翔」，這首歌只有球隊贏球才會放，希望今年能場場和球迷一起跳「勇敢飛翔」。

統一獅年輕球員球技、外貌兼具，號稱「傑尼獅」，6位正妹新成員也各自有支持的球員。軒軒說，大家都喜歡打者，但她特別喜歡投手廖文揚；璇璇則最欣賞捕手高志綱。