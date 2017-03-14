經典賽》打者國際賽大躍進 王溢正：投手也要力求進步
2017/03/14 06:00
陳傑憲。 （記者陳逸寬攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職即將迎接新球季，今年和瑞士錶商泰格豪雅繼續合作，桃猿王溢正、統一獅陳傑憲昨受邀出席記者會。王溢正。（記者陳逸寬攝）
台日對抗賽中職聯軍取得1勝1敗，經典賽雖1勝難求，但打擊發揮不差，王溢正和陳傑憲都認為台灣的打者這幾年進步很多。
陳傑憲表示，這幾年各球團都會找外籍教練，提供國外訓練方式，球員也會找國外資料或影片多學習。王溢正則說，打者進步多，包括他在內的投手群也要努力求進步。
陳傑憲今年要迎接第一個完整中職球季，今年也首度參與台日對抗賽，他首戰未先發，次戰繳出猛打賞。他說，首戰在場邊和不少隊友討論，其實日本和台灣差距沒有想像中大，只是訓練環境不同。
日本媒體曾詢問陳傑憲，高中曾赴日讀書的他有無意願再挑戰日職，他則說，目前仍是獅隊球員，還沒想那麼多，未來的事順其自然。
中職官辦熱身賽今天起開打，球季首戰則是3月25日。王溢正說，最近幾次熱身賽投起來狀況都還不錯，比台日對抗賽時候要好，今年他刻意較早開始啟動調整，期望能投出更好成績。
相關新聞
- 棒協提「3大重點」批中職 慘遭網友「翻譯」打臉
- 綠委批棒協被國民黨把持 吳志揚斥：什麼叫把持！
- 經典賽》再續台灣緣 荷蘭推吉爾先發
- 經典賽》以色列教練團和台早有淵源 投手教練曾效力中職
- 中職》台灣隊連打3天 洪總：投手調度是嚴苛考驗
- 經典賽》「古巴球員想法有點古怪」詹子賢敲致勝安
- 經典賽》詹子賢扮逆轉功臣 兄弟3：1力退古巴
- 經典賽Live》兄弟9局大逆轉 2分差擊敗古巴
- 中職》台日職棒對抗賽 周董期待對決菅野智之
- 經典賽》吳志揚為台灣隊打氣 致贈40萬加菜金
推薦新聞
-
「戴球后」百年全英賽奪冠 台灣第1人2017/03/14 06:00
-
超狂達欣 找不到輸璞園理由2017/03/14 06:00
-
NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯2017/03/14 06:00
-
經典賽》以色列被荷蘭扣倒 不敗神話破滅2017/03/14 06:00
-
經典賽》以棒協會長有美夢 雙護照帶著走2017/03/14 06:00