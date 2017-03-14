經典賽》打者國際賽大躍進 王溢正：投手也要力求進步

陳傑憲。 （記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職即將迎接新球季，今年和瑞士錶商泰格豪雅繼續合作，桃猿王溢正、統一獅陳傑憲昨受邀出席記者會。

王溢正。（記者陳逸寬攝）

台日對抗賽中職聯軍取得1勝1敗，經典賽雖1勝難求，但打擊發揮不差，王溢正和陳傑憲都認為台灣的打者這幾年進步很多。

陳傑憲表示，這幾年各球團都會找外籍教練，提供國外訓練方式，球員也會找國外資料或影片多學習。王溢正則說，打者進步多，包括他在內的投手群也要努力求進步。

陳傑憲今年要迎接第一個完整中職球季，今年也首度參與台日對抗賽，他首戰未先發，次戰繳出猛打賞。他說，首戰在場邊和不少隊友討論，其實日本和台灣差距沒有想像中大，只是訓練環境不同。

日本媒體曾詢問陳傑憲，高中曾赴日讀書的他有無意願再挑戰日職，他則說，目前仍是獅隊球員，還沒想那麼多，未來的事順其自然。

中職官辦熱身賽今天起開打，球季首戰則是3月25日。王溢正說，最近幾次熱身賽投起來狀況都還不錯，比台日對抗賽時候要好，今年他刻意較早開始啟動調整，期望能投出更好成績。