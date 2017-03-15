哈登奪MVP 呼之欲出

哈登（右）是目前最被看好奪MVP的人選。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2016-17年NBA球季進入尾聲，MVP獎落誰家也越趨明朗，《今日美國》公布聯盟32位球隊管理階層的意見調查，結果火箭哈登最被看好，之後依序是雷霆魏斯布魯克、馬刺雷納德、騎士詹姆斯。

這份調查只針對最受矚目的4名球員投票，32位受訪者中有20人是球隊總經理，全以匿名投票，為了客觀，當中不含雷霆、騎士、火箭、馬刺的管理高層，此外，湖人新總管培林卡也被排除，因為他曾是哈登的經紀人。

結果出爐，哈登拿下12票（7票來自球隊總管）排名第一、魏斯布魯克取得8票（6票來自球隊總管）、雷納德獲得7票（6票來自球隊總管）、詹姆斯得到5票（1票來自球隊總管）。這份調查與季前NBA的總管調查大不相同，當初最被看好的MVP是詹姆斯，他有46.7％支持率，魏斯布魯克以23.3％居次，哈登與勇士柯瑞以10％並列第三。

柯瑞︰戰績考量 首選哈登

蟬聯近2季MVP的柯瑞昨也表示，在不能投票給勇士球員情況下，哈登是最有可能獲殊榮的球員，「應該要讓表現較好的球隊獲得獎賞，我的意思是戰績優先，這也是過去MVP票選的標準。」

魏少本季至今場均能拿31.9分、10.1助攻、10.5籃板，但球隊僅37勝29敗、排名聯盟第10；以場均29.1分、11.2助攻、7.9籃板緊追在後的哈登，對球隊更有貢獻，他幫火箭打出46勝21敗的聯盟第3戰績。