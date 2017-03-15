馬刺捉老鷹 登聯盟龍頭

雷納德（左）傷癒歸隊，老虎發威。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕馬刺昨在主場迎擊已3連勝的老鷹，傷癒歸陣的一哥雷納德不負眾望砍下31分，助隊107：99報捷，同時也以52勝14敗的戰績追平勇士，加上擁有較佳勝負關係，一舉躍上聯盟龍頭。

雷納德前役因仍有腦震盪疑慮無法出賽，昨通過檢測後，他前兩節就砍下全場最高的19分，率隊54：43拿下雙位數優勢奠定勝基；不過一向省話的他只說：「我感覺不錯，就像其他比賽一樣，我們的醫療團隊、防護員替我準備好一切。」

隊友P.加索表示，「雷納德是很特別的球員，當他從輕微腦震盪後重回球場，還能打出如此高水準比賽，這對馬刺來說意義重大。」

馬刺此役發生本季單場最高的23次失誤，依舊取得在自家地盤對老鷹的19連勝，總教練帕波維奇有些無奈地說：「雖然他們處理球草率，我還是很開心他們能持續用防守奮戰到底。」