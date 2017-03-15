卡特6顆三分球 公鹿6連勝止步

「不老飛人」卡特（中）成功幫助灰熊壓制公鹿。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕灰熊昨在主場迎擊氣勢正旺的公鹿，40歲「不老飛人」卡特包辦6顆三分球，以100％命中率砍下本季新高的24分，率隊113：93取得大捷，同時中止對手近期的6連勝。

本季首度先發的卡特，此役8投全部命中，繳出24分、5籃板、2助攻、3抄截成績單，他也是繼喬丹、賈霸、史塔克頓、卡爾馬龍、派瑞許後，NBA第6個在40歲後單場轟20分以上的老將，更令人咋舌的是，他也是第一個40歲能單場飆進6記三分彈的球員。

卡特的超人表現，不只讓灰熊總教練費茲戴爾說：「他從來沒讓我停止過驚奇。」中鋒隊友M.加索同樣甘拜下風表示：「當我40歲時應該不會再打球了，或許我會去YMCA或某個地方待著，但絕對不會是NBA。」

灰狼昨也以119：104擊敗來犯的巫師，中止對手近期5連勝，其中剛獲選為西部上週最佳球員的中鋒湯斯貢獻39分，不過更搶鋒頭的是「西班牙金童」盧比歐，他繳出22分，外加生涯也是隊史個人單場新高的19次助攻。