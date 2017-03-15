統一新4棒 鄭鎧文猛打開轟

兄弟鄭凱文昨投5局被擊出6支安打失掉4分。（記者黃志源攝）

3安4打點 助統一擊敗兄弟

統一獅鄭鎧文昨敲猛打賞、包辦4打點，還轟出一發2分砲。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒公辦熱身賽首戰，統一獅隊和中信兄弟昨於澄清湖球場率先交手，獅隊第4棒打者鄭鎧文單場3安打、4打點，包含一支兩分砲，幫助球隊終場7：3擊敗中信兄弟。

中信兄弟曾陶鎔昨擔任第3棒，首局就敲出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

獅隊和兄弟昨先發打線上都有不少年輕球員，雙方陣中的經典賽成員則未先發，擔任獅隊中心打線的鄭鎧文調整狀況最佳，4局上擊出帶有打點安打，6局上面對中信兄弟後援投手官大元擊出兩分砲，7局上再補上安打，完成單場猛打賞，且貢獻全隊超過一半打點。

鄭鎧文是去年新秀，去年度擊出24轟、73打點，表現不俗，但也吞下了聯盟最多的119次三振、打擊率0.234，他去年談到自己的打擊型態時，就曾多次表示，希望修正自己的打擊，提高擊球率、降低被三振率，也和教練團討論過。自辦熱身賽時鄭鎧文就有開轟紀錄，將好手感帶到公辦熱身賽，首戰就有所表現，新球季值得期待。

除了鄭鎧文，獅隊朱元勤也有單場雙安演出，全場擊出10支安打，攻勢串聯較中信兄弟優異。兄弟新秀曾陶鎔近況佳，昨首局就開轟擊出陽春砲，全隊合計7支安打，但難以有效串聯，遭獅隊投手接力封鎖，林其緯先發5局僅失1分。

新教頭頻換將 兄弟9上9下

統一獅和中信兄弟兩隊，正好是兩位新官上任的總教練黃甘霖、洋教頭史耐德交手，由於是公辦熱身賽，雙方都以調整球員狀況為主，雙方比賽後段不停走馬換將，中信兄弟甚至在6局上守備時，將場上先發9人全數換下，趁熱身賽多觀察新人表現，為即將到來的新球季尋找可用之兵。

公辦熱身賽今由新球隊暨衛冕軍富邦悍將，和Lamigo桃猿隊交手，比賽地點同樣是澄清湖球場。