月薪6萬 左投洪宸宇變兄弟

兄弟欠缺左投戰力，昨正式決定延攬前Lamigo桃猿隊洪宸宇。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟確定迎接洪宸宇這位左投新戰力，去年底戰力外測試會後，兄弟邀請前Lamigo桃猿隊洪宸宇共同春訓，公辦熱身賽前教練團決定正式延攬他，若體檢通過，洪宸宇將以月薪6萬加盟，另有30萬激勵獎金，希望去年後援戰力捉襟見肘的狀況不再發生。

據了解，洪宸宇的激勵獎金以投球局數計算，只要投滿20局，就能拿到其中一部分激勵獎金。中信兄弟陣容缺乏左投後援，扣除時而擔任先發的鄭錡鴻，牛棚僅彭識穎、邱品睿兩位左投，洪宸宇近兩年在桃猿隊合計僅在一軍投4局，但身為左投的他，仍有機會在兄弟牛棚佔一席之地。

隨著洪宸宇確定披黃衫，中職今年確定4隊各有1位投手尋求生涯第二春，35歲老將林英傑，去年底遭兄弟釋出後，春訓前就找到新東家，和Lamigo桃猿隊簽約延續選手生涯，猿隊也是他連同日職樂天，生涯效力的第7支球隊，洪宸宇、林英傑2位左投形同互換東家。

前兄弟投手增菘瑋，沉潛業餘綺麗珊瑚1年，從中克服心魔，戰力外測試會中表現優異，3支球隊有意延攬，增菘瑋最終選擇近年以「投手再生工廠」聞名的富邦悍將；前義大好手陽建福，則是去年赴日本獨立聯盟愛媛橘子海盜，出賽19場、防禦率2.53，證明自己仍有一定身手，吸引富邦、統一延攬，陽建福考量出賽機會後，決定選擇統一獅隊。