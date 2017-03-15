轉獅隊拚先發 林其緯有看「投」

統一獅先發投手林其緯昨投5局僅失1分，有機會扛起先發輪值。 （記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕洪宸宇新球季要在兄弟重生，事實上，近幾年中職不少球員季後遭到球隊釋出，但他們都不願放棄，積極尋找新舞台。獅隊林其緯2014年之後就未曾以先發投手之姿登板，今年以先發投手為主調整，有望重返先發輪值，昨役他繳出5局失1分好投，有望為獅隊提供先發戰力。

春訓時獅隊代總教練黃甘霖就曾提到，林其緯可能是先發人選之一。林其緯昨投滿5局用72球，送出3次三振，僅因曾陶鎔陽春砲失分。林其緯賽後說，能投先發就盡量爭取，輪值就交給教練團安排。

雖然兩季未投先發，林其緯認為自己以往也曾先發過，適應上還好，去年球季中他聘請訓練師指導自己重訓和體能，今年也為球季提早做準備，進度都按部就班。

中職遭釋出球員中，林其緯是重生案例，2014年遭義大釋出，在獅隊找到新定位，自興農時代就和他同隊的陽建福，今年也要在獅隊力拚生涯第二春。談到過來人經驗，林其緯以自己經驗，認為無論在哪隊都是打棒球，頂多各隊球風稍有不同，適應上並無太大問題。

獅隊可望增添一位先發人選，但現在反而擔心的是即將扛下終結者的新洋投狄馬克，他昨天在經典賽又放槍，9局上場關門耗掉義大利1分的領先優勢，最後被委內瑞拉逆轉勝，義大利無緣晉級8強，累計他在經典賽出賽3場只解決1人次被敲5安掉6分，狄馬克預計後天向獅隊報到。