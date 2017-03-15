深圳女網賽》單打雙告捷 張凱貞、謝淑薇晉16

張凱貞（見圖）打敗地主好手張宇璇，晉級16強。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金6萬美元（約185萬台幣）的ITF深圳女網賽，第5種子張凱貞再戰地主手下敗將張宇璇沒有漏氣，我國「網球精靈」次盤歷經搶7拉鋸，終挾6：3、7：6（8：6）出線，開胡晉16強之餘，也締造對戰4連勝。

深圳女網賽頭號種子謝淑薇拿下首勝，順利晉級次輪。（資料照，法新社）

26歲的張凱貞，對付年輕4歲、身高179公分的張宇璇頗有心得，自2015年首度交手輸球後，近2年來包括此役在內，已連贏4仗討回顏面。這場「雙張之戰」，張凱貞開賽短兵相接，率先突破首盤到手；次盤彼此互破僵持不下，「網球精靈」在關鍵搶7化解中國外卡的盤末點，再順勢滅火鎖定勝利。至於單打頭號種子謝淑薇初登場激戰1小時23分鐘，也挾6：3、7：6（7：4）力退澳洲卡布蕾拉，跟著搶搭次輪列車。

北美地區重量級網賽正於印地安泉進行，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲於32籤的女雙排第6種子，「辛然配」2連勝挺進8強後，今與辛吉絲的前搭檔印度米爾莎，以及捷克史崔可娃狹路相逢，雙方人馬將爭奪準決賽門票。