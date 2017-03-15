經典賽》山田轟垮古巴 日4強在望

古巴葛拉西亞昨對日本擊出2分砲。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本隊山田哲人轟出單場雙響砲、3分打點，和筒香嘉智都演出猛打賞，帶領日本隊以8：5擊敗古巴隊，2勝0敗在經典賽E組領先。

山田哲人（中）單場雙響砲、3分打點，是日本擊敗古巴的大功臣。（歐新社）

古巴2連敗 還沒絕望

日本隊雖然還沒確定晉級，但搶佔有利位置，即使今天輸給以色列，至少有比較對戰優質率加賽的機會；古巴隊也還有一線生機，必須擊敗荷蘭隊，再加上日本隊打敗以色列，才有加賽的機會。

山田預賽對古巴曾擊出剛好飛越左外野全壘打牆的飛球，但因球迷把手套伸進場內碰到球，被判定為二壘打。事後山田表示不怪這位小球迷，之後要打出更乾淨俐落的全壘打，避免發生類似爭議；結果他不但說到做到，還加倍奉還，昨天4打數3安打、3打點、4得分。

山田打出牆 加倍兌現承諾

山田在1局下轟出首局首打席全壘打，但日本隊先發投手菅野智之守不住領先，2局上被葛拉西亞擊出2分砲，日本隊從此一路苦追，靠著筒香3、5局和小林誠司第6局的安打，三度追平比數，7局打完以5：5僵持不下。筒香3打數都敲安打，打下2分打點。

松田宣浩則是日本隊昨天的幸運兒，第6局靠著不死三振上壘，跑回追平分；第8局又靠著失誤上壘，秋山翔吾再敲安打，1出局攻佔一、三壘，日本隊換下經典賽打擊率5成、昨天3打數2安打的小林，起用內川聖一代打，打出超前比數的高飛犧牲打，山田再轟2分砲而底定勝利。